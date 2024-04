Auto in fiamme a Mirto Crosia, l’incendio è di origine dolosa

MIRTO CROSIA (CS) – Sono in corso mirate indagini per individuare gli autori dell’incendio, di chiara matrice dolosa, che nella notte ha interessato un’auto parcheggiata lungo la centralissima via Kennedy, a Mirto Crosia. La vettura distrutta sarebbe di proprietà di cittadini di nazionalità straniera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per contenere le fiamme e garantire la sicurezza nella zona. Le indagini dei carabinieri sono in corso per determinare l’origine e soprattutto per accertare il movente e individuare gli autori dell’incendio.

