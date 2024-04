Cosenza, via Lungo Crati: svuotato bidone pieno d’olio sulla strada. È degrado all’ex Hotel Jolly

COSENZA – Questo pomeriggio a Cosenza su via Lungo Crati, all’altezza dell’ex Hotel Jolly, che adesso è un cantiere recintato, qualcuno – ancora non identificato – ha svuotato un bidone pieno di olio, che si trovava all’interno del cantiere, finito lungo tutta la strada. Al momento l’asfalto è molto pericoloso in quando l’olio sversato in prossimità della strada rende la via scivolosa.

Sul posto è giunta la polizia locale che sta gestendo la viabilità per evitare che le macchine, in transito su Via Lungo Crati, non rischino di sbandare per via dell’asfalto scivoloso. Intanto è stata allertata la ditta di pulizie per eliminare l’olio dal manto stradale.

Il cantiere dell’ex Hotel Jolly è una vera discarica a cielo aperto. Divenuta con il passare del tempo anche ritrovo di tossici. In determinati orari della giornata, l’area antistante il rudere viene utilizzata da persone per espletare i propri bisogni fisiologici un defecatoio all’aperto. La domanda che tutti si pongono è: cosa ne pensa l’amministrazione Caruso di questa zona abbandonata a se stessa?.Una situazione che, al centro storico e ai suoi abitanti poteva e doveva esser risparmiata. Strano destino, considerando che l’ex Jolly è ‘simbolicamente’ e realmente l’ingresso della città storica. È questa la dignità che in questa città si vuole dare a territori e persone?