Santa Barbara, oggi si festeggia la patrona dei Vigili del Fuoco

Gli eroi conosciuti in tutto il mondo, che non si considerano tali perchè hanno giurato allo Stato e agli italiani di essere sempre in prima fila per proteggerli e tutelarli: di fatto gli uomini senza macchia e paura pronti ad affrontare il fuoco, l’acqua e le insidie dell’uomo e della natura per amore del prossimo

COSENZA – Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco oggi viene festeggiata in tutta Italia per ringraziarla di essere la protettrice di uomini forti e coraggiosi, che non conoscono paura, sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno. Sono gli eroi non solo dell’Italia, ma del mondo intero a cui tutti, ogni giorno, rivolgiamo il nostro ggrazie per esserci. Accanto al loro coraggio c’è anche tanta professionalitĂ e preparazione che li porta ad essere il primo soccorso nazionale. E il comandante provinciale dei vigili del Fuoco di Cosenza, l’ingegnere Massimo Cundari rivolge ai suoi uomini, il personale in servizio ed in quiescenza e rispettive famiglie il piĂą sentito e sincero augurio, chiedendo a Santa Barbara di illuminare le nostre scelte e proteggere il nostro operato quotidianamente.

Alle 10.30 è prevista la solenne celebrazione eucaristica nella cornice della Chiesa Madonna di Loreto che sarà officiata dal S.E. l’Arcivescovo di Cosenza- Bisignano, Mons. Francesco NOLE’.

Nel piazzale antistante la Chiesa, saranno posizionati i mezzi dei vigili del fuoco che saranno illustrati ai

cittadini ed alle scolaresche. Inoltre, il personale dell’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale VV.F. posizionerà alcune postazioni della “Pompieropoli”.

Seguirà poi la consegna delle Onorificenze: