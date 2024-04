Parklife 2024: le precisazioni del Comune di Rende sulla pulizia del Parco

RENDE – Arrivano alcune precisazioni dal Comune di Rende in vista dell’8^ edizione dell’evento Parklife in programma il prossimo 1 maggio. “L’evento ParkLife è una manifestazione che, seppur privata, rientra negli eventi storicizzati dell’Ente perché consente che si realizzi un elevato indotto per la città, sia per le maestranze che vengono occupate sia per i numerosi visitatori che, in occasione dell’evento, alloggiano nelle strutture ricettive della città”.

“Il patrocinio, in ogni caso – spiegano dal Comune – non prevede la concessione del parco fluviale a titolo gratuito. L’Associazione privata è tenuta a pagare ed ha già pagato (pena la non concessione dell’autorizzazione) il canone unico patrimoniale e la TARI. È stata concessa, per come da previsione di legge, la deroga al superamento dei limiti acustici (L. 447/95 art 6 comma 1 lettera H – L.R. 52/2000 art.9 – D.R.R. 24/4049 DEL 27.06.2012)”.

“Si ritiene opportuno precisare che – scrive il Comune – laddove la Rende Servizi dovesse essere impiegata nella pulizia del Parco al termine dell’evento, lo farebbe sulla base di un contratto privato stipulato con l’Associazione e non per il contratto di appalto concluso con il Comune. L’Associazione è, infatti, tenuta, al termine dell’evento, ad igienizzare e pulire l’area in uso per come riportato nel verbale di commissione di vigilanza n. 2/2024. A ciò deve comunque aggiungersi che, ove si dovessero arrecare danni al manto erboso e/o agli alberi degli stessi risponderebbe l’Associazione che dovrà necessariamente, pena il mancato svolgimento dell’evento, presentare apposita polizza RC”.