Rissa mortale fuori da un bar nel Bergamasco: arrestato un 29enne calabrese

BERGAMO – È stato chiuso dalla questura, su richiesta dei carabinieri di Clusone, il ‘Rosy Bar’ di Casazza, teatro lunedì notte dell’omicidio di Mykola Ivasiuk, romeno di 38 anni ucciso a botte da due persone, una delle quali ancora latitante. Il provvedimento di sospensione della licenza ha la durata di un mese ed è stato emesso proprio a seguito dell’omicidio, avvenuto nel portico esterno del bar: in passato, nel gennaio del 2022, il locale era già stato chiuso per 10 giorni per la presenza di pregiudicati. I due autori dell’aggressione – un calabrese di 29 anni già arrestato e un marocchino di 32 latitante – così come la vittima erano avventori del bar e la lite è scoppiata sotto il porticato del locale.

