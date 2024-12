Natale milionario a Ostuni, vince 2 milioni al Gratta e Vinci con un biglietto da 10 euro

- Advertisement -

OSTUNI (BR) – Ad Ostuni, in provincia di Brindisi, c’è chi passerà un bellissimo Natale grazie ad una vincita milionaria al Gratta e Vinci. Un giorno ordinario si è trasformato in una favola per un fortunato giocatore pugliese che ha avuto la straordinaria fortuna di vincere ben 2 milioni di euro al Gratta e Vinci. Il biglietto fortunato della Serie “Super Numerissimi” dal costo di 10 euro è stato acquistato in via Cavalieri di V. Veneto ed ha portato alla vincita del jackpot, ovvero il premio massimo previsto da questo tagliando: due milioni di euro. Per il fortunato vincitore una giornata che sarà ricordata per sempre. Intanto è partita già la caccia per capire chi è il fortunato vincitore.

All’incirca un mese fa il Gratta e vinci aveva premiato la Calabria sempre con una maxi vincita da 2 milioni di euro a Soverato, in provincia di Catanzaro. La vincita era stata realizzata all’interno del Charlie Bar in via Don Carlo De Cardona n 2, grazie ad un biglietto della serie «Doppia Sfida Super».

Gratta e vinci: come si gioca al Super Numerissimi

Il Gratta e vinci della Serie Super Numerissimi presenta due giochi

. Nel gioco 1 basta grattare tutti i NUMERI VINCENTI compresi i quattro bonus (BONUS X2 e BONUS X5) e poi in ogni GIOCATA grattare solo i numeri corrispondenti ai NUMERI VINCENTI. Se si completano uno o più giocate si vince il premio indicato e se nella giocata completata si trova uno dei numeri BONUS X 2 o BONUS X 5 si vince 2 o 5 volte il premio indicato. Nel gioco 2 invece basta trovare due importi uguali per vincere quell’importo.