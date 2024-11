- Advertisement -

SOVERATO (CZ) – Il Gratta e vinci premia la Calabria con una maxi vincita da ben 2 milioni di euro che finisce nelle Top Vincite della settimana 11 – 17 Novembre 2024. È accaduto a Soverato, in provincia di Catanzaro. La vincita è stata realizzata all’interno del Charlie Bar in via Don Carlo De Cardona n 2, grazie ad un biglietto della serie «Doppia Sfida Super». Il fortunato giocatore ha vinto il premio massimo messo in palio con questo tagliando del Gratta e Vinci dal costo di 10 euro ovvero 2 milioni di euro. Partita già la caccia per capire chi è il fortunato vincitore.

Premi da 2 milioni di euro anche in Sicilia, Veneto e nel Lazio

A fare festa con un Gratta e Vinci con un premio da 2 milioni di euro anche un fortunato giocatore di Latina grazie al biglietto «Il Miliardario Mega», un giocatore di Palermo con il biglietto «Il Miliardario Maxi» e un giocatore di Abano Terme, in provincia di Padova che si è portato a casa il premio massimo messo in palio con il tagliando della serie il “Miliardario Mega” sempre dal costo di 10 euro.

Come si gioca al Gratta e Vinci della Serie Doppia Sfida Super

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI”, di cui cinque celati dall’immagine di un simbolo “€” e uno celato dalla scritta “BONUS X10”. Si devono poi scoprire, nella sezione “I TUOI NUMERI”, i numeri celati dall’immagine di venti blocchetti di banconote. Se ne “I TUOI NUMERI” sono presenti, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero celato sotto la scritta “BONUS X10” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 10. Se si rinviene uno dei “NUMERI VINCENTI” e il numero celato sotto la scritta “BONUS X10” la vincita complessiva è data dalla somma dei premi vinti.

Se sotto le scritte “PREMIO” presenti nella sezione “I TUOI NUMERI” si trovano 3 importi uguali si vince quell’importo (esempio, se si rinvengono tre importi di euro 50,00 si vince un premio pari ad euro 50,00). Infine c’è il GIOCO BONUS: si devono scoprire i simboli celati dall’immagine di tre cerchi di colore oro e rosso contraddistinti, rispettivamente, dal simbolo “€” e dalla scritta “BONUS € 100”, dal simbolo “PILA DI MONETE D’ORO” e dalla scritta “BONUS € 200” e dal simbolo “DIAMANTE D’ORO” e dalla scritta “BONUS € 500”. Se si trova il simbolo con le due dita indicato sotto l’immagine del simbolo si vince un premio di importo pari a € 100,00, € 200,00 o 500,00 €.