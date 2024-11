- Advertisement -

ABANO TERME (PD) – Il Gratta e vinci premia il Veneto con una maxi vincita da 2 milioni di euro. È accaduto ad Abano Terme, in provincia di Padova. La vincita è stata realizzata nella tabaccheria all’interno del Centro Commerciale di Abano in via A. Previtali 30. Il fortunato giocatore ha vinto il premio massimo messo in palio con il tagliando della serie il “Miliardario Mega” dal costo di 10 euro.

Come si gioca al Gratta e Vinci della Serie Miliardario Mega: occorre grattare i “Numeri vincenti”, il “Numero Jolly” ed “I tuoi numeri”. Se si trova una o più volte, uno o più “Numeri vincenti” nei “I tuoi numeri” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I tuoi numeri” si trova il simbolo “ferro di cavallo” si vincono 200 euro. Se ne “I tuoi numeri” si trova il “Numero jolly” si vince 10 volte il premio corrispondente.

Gratta e Vinci da 2 milioni di euro anche in Sicilia

A fare festa con un Gratta e Vinci della Serie il Miliardario anche la Sicilia. Ad Ispica, in provincia di Ragusa vinto due milioni di euro con il biglietto «Il Miliardario Maxi» acquistato in corso Umberto I n 35.

Queste le altre Top vincite dell’ultima settimana in Italia

NUMERISSIMI – 500.000 QUARTU SANT ELENA CA SARDEGNA

Il Miliardario – 300.000 SANT ANTIOCO SU SARDEGNA

Numeri Fortunati – 200.000 GENOVA GE LIGURIA

Il Miliardario – 100.000 SAN SOSSIO BARONIA AV CAMPANIA

NUMERISSIMI – 100.000 ROMA RM LAZIO

New Tutto per Tutto – 50.000 LISSONE MB LOMBARDIA

Doppia Sfida Classic – 50.000 TORRAZZA PIEMONTE TO PIEMONTE

Il Miliardario Maxi – 50.000 NICHELINO TO PIEMONTE

NUMERISSIMI – 50.000 BOSCOTRECASE NA CAMPANIA

Super Numerissimi – 30.000 MAZZANO ROMANO RM LAZIO

Il Miliardario Mega – 20.000 TREZZO SULL ADDA MI LOMBARDIA

Il Miliardario Mega – 20.000 CARRARA MS TOSCANA

Nuovo 50x 20.000 – FOLIGNO PG UMBRIA

Nuovo 50x 20.000 – FIRENZE FI TOSCANA