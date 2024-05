Inps, disponibile la Certificazione unica 2024: come ottenerla

ROMA – L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha predisposto la Certificazione unica sintetica (Cus – da rilasciare ai propri sostituti) e la Certificazione unica ordinaria (Cuo – da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate). Chi è in possesso di credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 può scaricare la Certificazione Unica dal sito www.inps.it.

Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online l’Istituto ha disciplinato un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che permette di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli Inps. In alternativa è possibile chiedere il rilascio cartaceo della Cu 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione.

E’ possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (Caf) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica. La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio.

I pensionati residenti all’estero potranno richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00.