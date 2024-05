Diecimila euro per un trattore ma è una truffa, denunciati tre calabresi

CORCHIANO (VT) – I carabinieri di Corchiano, nel Viterbese, hanno denunciato tre persone, due trentenni e una settantenne, tutti di origine calabrese, con l’accusa di truffa. I tre, che hanno numerosi precedenti penali, avrebbero tentato di truffare in particolare persone anziane, attraverso falsi annunci online su siti di compravendita.

In particolare avrebbero ricevuto da un 75enne del luogo, 700 euro come caparra – via bonifico – per l’acquisto di un trattore, il cui prezzo era stato concordato a 10.980 euro. Soltanto l’intervento dei carabinieri, ai quali la parte offesa si era rivolta per avere dei consigli, ha impedito il prosieguo della trattativa e dunque il saldo della somma pattuita, superiore a 10.000 euro.

Partite le indagini, in collaborazione tra i carabinieri calabresi e lombardi, hanno consentito di risalire ai tre presunti truffatori come intestatari sia dei conti corrente su cui erano stati versati i soldi della caparra, sia dei numeri dai quali erano stati pubblicati gli annunci.