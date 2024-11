Capotreno accoltellato mentre controlla i biglietti: domani sciopero di 8 ore

- Advertisement -

COSENZA – Sciopero di 8 ore domani, dalle 9 alle 17, del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord in seguito all’accoltellamento di un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo. Lo hanno proclamato oggi i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. L’uomo, un 40enne, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova, con due ferite al fianco che non hanno raggiunto organi vitali. I carabinieri hanno individuato e fermato una coppia di stranieri di origine nordafricana come i due presunti aggressori.

Sindacati: “Ennesima aggressione al personale mobile”

Le sigle sindacali denunciano che questa è l’ultima di una lunga serie di “aggressioni al personale mobile” registrate negli ultimi mesi. E a tutt’oggi “non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine”, sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.