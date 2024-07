Antoniozzi, l’appello alla Francia: “metta mano alla tomba di San Francesco di Paola”

CATANZARO – “La Francia, che oggi non sembra amare molto i cristiani, ospita a Tours la tomba del grande Francesco da Paola, Santo protettore della Calabria e dei marinai, uno dei protagonisti della costruzione dell’Europa nel tardo Medioevo. Quella tomba è ancora in condizioni pietose e non degna della grandezza di Francesco“. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Francesco amava moltissimo la Francia – aggiunge Antoniozzi – e ne fu un protagonista nel quindicesimo secolo e costruttore di pace, tanto da morire a Tours ed esservi sepolto, ma la tomba non è tenuta nelle condizioni che un grande Santo meriterebbe. Se il governo francese non intende spendere qualche centinaia di migliaia di euro per restituire a San Francesco e soprattutto ai suoi fedeli ciò che meritano, saremmo felici come calabresi di riportarlo in Italia, a Paola, laddove nacque e dove esistono i segni della sua presenza”. “Chiederò al nostro governo di farsi promotore – sostiene ancora Antoniozzi – con l’ambasciata francese per una richiesta legittima anche se dubito che la testimonianza dei grandi cristiani oggi venga rispettata Oltralpe”.