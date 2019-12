Guida pratica ai casinò live

Una delle novità più importanti nel panorama mondiale del gambling

Ultimamente sentiamo spesso parlare dei casinò online dal vivo, si tratta infatti di una delle novità più importanti nel panorama mondiale del gambling. Anche in Italia questa rivoluzione ha ormai preso piede, al punto che gli appassionati preferiscono sempre più spesso questa modalità alle altre. Al contempo, però, va anche detto che ci sono ancora molte persone che non hanno ben chiaro il significato e il funzionamento del live mode dei casino digitali, ed è nostra intenzione chiarire ogni dubbio importante su questa opzione. Ecco perché oggi scopriremo una piccola ed essenziale guida pratica ai casinò digitali dal vivo, cercando di rispondere ad ogni domanda.

Cosa sono e dove trovare i casinò live

Intanto è bene specificare che non tutte le piattaforme di gambling online presentano questa funzione, e che in Italia ci sono solo alcuni servizi che lo offrono. Fra i principali troviamo ad esempio LeoVegas, un casinò live fra i più utilizzati che offre la possibilità di giocare a vari classici del gambling, come la roulette dal vivo.

Chiarito il “dove”, adesso arriva il momento di parlare del “come”, e nello specifico di come funziona questa modalità. Nei fatti, l’utente ha la possibilità di collegarsi ad un portale e scegliere un gioco diverso dal solito, che permette di connettersi in diretta live ad un casinò reale, che trasmette grazie ad una rete di webcam installate ad esempio sui tavoli. Tramite il software, poi, il giocatore può svolgere tutte le canoniche azioni previste dal gioco in questione, e assistere in tempo reale alla partita, con un dealer in carne ed ossa.

Giocatore o spettatore?

I casino live rappresentano un’opzione fantastica per chi intende cimentarsi nel gambling da casa propria, senza per questo rinunciare alle atmosfere di una sala da gioco reale. Però va aggiunto che gli utenti hanno la possibilità di limitarsi ad assistere alle partite, quindi la modalità dal vivo diventa anche una forma di intrattenimento per così dire “passiva”. Questa potrebbe essere utile per chi desidera studiare un po’ il gioco e migliorare le proprie qualità, memoria e concentrazione tra tutte, prima di prendervi parte personalmente.

In altri termini, si può visualizzare ciò che succede senza per questo occupare un posto al tavolo. Chiaramente va specificato che la funzione di visualizzazione potrebbe anche non essere presente, perché ogni casinò in tempo reale utilizza un proprio sistema di gioco, e le proprie regole.

Altre informazioni utili sul live gambling

Un po’ come avviene nei casinò fisici, non tutti i tavoli sono per tutti. Ciò vuol dire che ci sono delle opzioni che risultano accessibili a qualsiasi giocatore, e altre che invece mettono dei paletti d’ingresso ai partecipanti. Vi basti pensare ai tavoli VIP, che richiedono delle puntate minime molto più alte rispetto ai tavoli comuni, ma anche la possibilità di vincere cifre più elevate della norma. Ci sono anche dei tavoli privati, con delle regole d’accesso particolari, ma anche qui dipende sempre dal regolamento dei portali di live gambling.

E se la connessione a Internet dovesse saltare? Nessuna paura, perché in questi casi ogni casinò prevede una serie di opzioni di rimborso, ma soltanto quando l’esito della partita o della mano è ancora sconosciuto.