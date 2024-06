Tragedia nel Cosentino, mezzo per la raccolta di frutta si ribalta in un canalone. Morto un 51enne

CASSANO ALLO IONIO (CS) – È rimasto schiacciato da un grosso carro per la raccolta della frutta, che si è ribaltato finendo in un canalone. È morto così un uomo di 51 anni di origine russa, ma residente da tempo nel Comune di Corigliano Rossano, che stava lavorando nel territo torio di Cassano Allo ionio. Immediati ma inutili i soccorsi di sanitari del 118 di Cassano che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Castrovillari che, con il supporto di un autogru arrivata da Cosenza, hanno sollevato il grosso carro dal canalone per estrarre il cadavere dell’uomo-

- Pubblicità sky-