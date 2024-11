Terribile scontro tra un’auto e una moto sulla 106 a Corigliano Rossano: muore un giovane

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un altro tragico incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 106 Jonica nel comune di Corigliano-Rossano, in contrada Torricella, in provincia di Cosenza. Il violento impatto tra un’auto e una moto – che ha preso fuoco nello scontro – ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Sul posto i sanitari del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco per spegnere l’incendio provocato dall’impatto. Intervenuto anche da pochi istanti l’elisoccorso per prestare le prime cure sanitarie.