Terranova da Sibari, sfregiata l’auto del sindaco Rumanò. Presentata denuncia ai carabinieri

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – Un vero e proprio atto vandalico contro una delle auto del neo Sindaco di Terranova da Sibari Francesco Rumanò. Nella notte tra venerdì e sabato la sua vettura è stata rigata utilizzando un oggetto appuntito (forse un cacciavite) danneggiando le fiancate. Lo stesso primo cittadino ha denunciato l’accaduto alla locale stazione dei carabinieri che stanno indagando. Poi, sulla sua pagina Facebook, Rumanò ha raccontano l’accaduto, evidenziato che nessuno potrà intimorirlo con questi gesti e invitando tutti ad avere atteggiamenti pacifici e rispettosi per l’interesse di tutta la comunità.

«Chi pensa che arrecando danni alla mia automobile possa intimorire in qualche modo il sottoscritto si sbaglia proprio di grosso. Non so quanto questo clima di incomprensibile divisione che c’è nel paese abbia potuto influenzare chi ha compiuto questo ignobile gesto. Colgo l’occasione per invitare TUTTI ad assumere atteggiamenti più rispettosi e pacifici nell’interesse del benessere collettivo. Questo continuo botta e risposta tra “fazioni” sicuramente non porta a niente di buono. Sforziamoci TUTTI ad accogliere le differenze di pensiero con educazione e rispetto, solo così riusciremo a creare un clima di pacifica armonia nel paese, pur restando su posizione e vedute differenti. Stamattina sono andato a sporgere giusta denuncia presso la caserma dei carabinieri. Auguro a tutti un felice fine settimana. »