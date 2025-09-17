Roseto Capo Spulico: al via i lavori nell’ufficio postale per il progetto “Polis” di Poste Italiane

- Advertisement -

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria presso l’ufficio postale di Roseto Capo Spulico, nell’ambito del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Gli interventi mirano a migliorare la qualità dell’accoglienza e l’accesso ai servizi pubblici digitali, in particolare nei comuni sotto i 15mila abitanti.

Il progetto “Polis” punta a favorire la coesione sociale e territoriale, contribuendo al superamento del digital divide. Al termine dei lavori, i cittadini di Roseto Capo Spulico potranno richiedere direttamente presso l’ufficio postale certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per i neonati e diversi altri documenti, compresi i servizi INPS e del Ministero della Giustizia.

Per tutta la durata dei lavori, Poste Italiane garantisce la continuità operativa presso l’ufficio di Amendolara Marina, in via Campania, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.