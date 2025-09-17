HomeIonio

Roseto Capo Spulico: al via i lavori nell’ufficio postale per il progetto “Polis” di Poste Italiane

Durante i lavori, sarà garantita la continuità del servizio presso la sede di Amendolara Marina presso l’ufficio in via Campania

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria presso l’ufficio postale di Roseto Capo Spulico, nell’ambito del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Gli interventi mirano a migliorare la qualità dell’accoglienza e l’accesso ai servizi pubblici digitali, in particolare nei comuni sotto i 15mila abitanti.

Il progetto “Polis” punta a favorire la coesione sociale e territoriale, contribuendo al superamento del digital divide. Al termine dei lavori, i cittadini di Roseto Capo Spulico potranno richiedere direttamente presso l’ufficio postale certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per i neonati e diversi altri documenti, compresi i servizi INPS e del Ministero della Giustizia.

Per tutta la durata dei lavori, Poste Italiane garantisce la continuità operativa presso l’ufficio di Amendolara Marina, in via Campania, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Roy-Biasi_sindaco-Taurianova

Ore di paura per il sindaco Roy Biasi: citofonate e cartello minaccioso al cancello

Calabria
TAURIANOVA (RC) - Il sindaco di Taurianova Roy Biasi, candidato con Forza Italia alle prossime regionali in Calabria, ha denunciato stamani ai carabinieri della...
prof Franco Rubino Unical

Fondi Pnrr e Intelligenza Artificiale: i timori del prof Rubino per il futuro dell’Unical

Università
RENDE (CS) - In vista della prossima competizione per il rettorato dell'Università della Calabria, il candidato Prof. Franco Rubino richiama l'attenzione su un tema...

«Sul porto di Paola promesse da campagna elettorale. Soldi persi e nessun cantiere»

Tirreno
PAOLA (CS) - «Siamo di fronte all'ennesima sceneggiata elettorale. Nel 2021 l'allora assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso sventolava un assegno da 20 milioni...
Botulino Debora

Scalea, misterioso caso di botulino: Debora ricoverata due volte «sintomi gravi, febbre, ma non...

Tirreno
SCALEA (CS) - I casi di botulino a Diamante hanno scosso l'estate lungo la Riviera dei Cedri ed in tutta la Calabria, arrivando fino...
medico famiglia curante

False malattie: condannata una docente e due medici, accusati in concorso di truffa ai...

Calabria
RIMINI - Una professoressa e due medici curanti, accusati in concorso per truffa ai danni dello Stato, sono stati condannati a 2 anni e...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37367Area Urbana22473Provincia19909Italia8034Sport3871Tirreno2960Università1467
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

medico famiglia curante
Calabria

False malattie: condannata una docente e due medici, accusati in concorso...

RIMINI - Una professoressa e due medici curanti, accusati in concorso per truffa ai danni dello Stato, sono stati condannati a 2 anni e...
polizia locale generico
Calabria

Tenta di investire una vigilessa dopo una lite al mercato, fermato...

REGGIO CALABRIA - Una contestazione durante il mercato allestito a Reggio Calabria per la festa mariana. Un venditore ambulante di 55 anni ha tentato...
manifestazione Gaza Cosenza
Area Urbana

A Cosenza il corteo pro-Palestina blocca il centro: «fermiamo il genocidio...

COSENZA - Centinaia di persone sono scese in piazza ieri pomeriggio a Cosenza per protestare contro ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza....
anziana telefono
Provincia

A Zumpano è allarme truffe per ingannare gli anziani. Comune “non...

ZUMPANO (CS) - A Zumpano torna alta l’allerta per le truffe telefoniche ai danni di persone anziane. In questi giorni, diversi cittadini hanno segnalato...
Calabria

Confiscati beni ad un narcotrafficante: coinvolto anche in estorsioni e usura....

REGGIO CALABRIA - Un provvedimento di confisca di beni per un valore di circa 200mila euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di...
Area Urbana

Cosenza: un riconoscimento per don Mario Ciardullo, “primo italiano nel villaggio...

COSENZA - Un riconoscimento speciale per un’esperienza che diventa testimonianza. Don Mario Ciardullo, parroco di Santa Maria della Consolazione ad Arcavacata di Rende, è...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA