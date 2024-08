Riparte a Corigliano-Rossano il Pronto intervento sociale: risposte tempestive per le emergenze sociali

CORIGLIANO ROSSANO – “Un servizio fondamentale che serve a dare risposte più celeri e immediate ai problemi e ai bisogni del nostro vasto territorio attraverso strumenti di sicura efficacia. Continuiamo a scrivere pagine importanti nel campo dei servizi sociali e del supporto alla popolazione fragile”. Così l’assessore alle Politiche sociali, Marinella Grillo, annuncia la ripartenza del servizio di Pronto intervento sociale nell’ambito territoriale del comune di Corigliano-Rossano. Sviluppato in collaborazione con la cooperativa sociale Sinergie, il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali che possano riguardare donne sole con minori a carico, uomini senza fissa dimora, persone anziani o fragili rimaste senza punti di riferimento, soggetti o nuclei famigliari rimasti senza alloggio a causa di incendi o altre calamità e altre condizioni di emergenza sociale.

Per tutte queste problematiche è stato attivato il numero verde +39 340 173 4580 cui ci si può rivolgere per ottenere ascolto e consulenza, trasporto degenti, distribuzione di kit di prima necessità o di farmaci. “In un momento storico in cui le fragilità di alcune fasce di popolazione emergono in maniera sempre più consistente – aggiunge l’assessore Grillo – abbiamo ritenuto fondamentale riattivare questo servizio, che garantirà servizi basilari a chiunque venga a trovarsi in situazioni emergenziali nel nostro territorio. Credo che sia questa la strada giusta per attuare politiche sociali efficaci e continueremo ad intercettare finanziamenti per migliorare giorno dopo giorno l’offerta dei nostri servizi nei confronti della cittadinanza”.