Rapper in concerto a Corigliano Rossano paragona i poliziotti ai maiali: per il giudice non è reato

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “La Procura della Repubblica di Milano ha chiesto l’archiviazione per la querela che il Mosap aveva proposto contro il rapper Frah Quintale, al secolo Francesco Servidei, il quale all’indomani di un concerto tenuto a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram un post ritraente 7 poliziotti in divisa con la testa da maiale, rafforzando la portata offensiva del messaggio, aggiungendo un laconico ‘se mi guardi così’. Per il PM paragonare poliziotti ai maiali, non costituisce reato”. Così Fabio Conestà, Segretario generale del Movimento sindacale autonomo di Polizia (Mosap).

“E’ davvero incredibile che il pm abbia inteso chiedere l’archiviazione nonostante la PG avesse concluso per la chiara portata diffamatoria dello scritto, amplificata dalla notorietà dell’artista. Abbiamo proposto opposizione al Gip, attraverso il nostro legale avvocato Antonello Madeo, confidando che il tribunale di Milano, specie in un momento storico come questo, non svilisca il delicato compito che le forze dell’ordine svolgono in una città ad alto tasso di delinquenza come Milano”.