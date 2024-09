Minicrociere abusive con la sua imbarcazione dal porto di Corigliano. Multato con 10mila euro

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Minicrociere abusive con la sua imbarcazione dal porto di Corigliano. Intervento della Capitaneria di porto di Corigliano calabro e della locale Sezione operativa navale della Guardia di Finanza per il contrasto alle attività illecite svolte in mare. In particolare sul noleggio abusivo di unità da diporto nelle acque joniche cosentine. Nonostante la stagione turistica balneare 2024 si stia avviando alla conclusione, continuano i controlli sul territorio e sulle acque dell’intera costa jonica della Provincia di Cosenza. A finire sotto la lente d’ingrandimento di Guardia costiera e Finanza, stavolta, è stato il fenomeno del noleggio abusivo di imbarcazioni da diporto: un utilizzo indebito di tali unità, effettuato senza le previste autorizzazioni e, assai spesso, senza l’impiego delle dotazioni di sicurezza obbligatorie, individuali e collettive, da parte di diportisti privi delle prescritte abilitazioni professionali.

Minicrociere abusive pubblicizzate sui social

A catalizzare l’attenzione del Nucleo operativo di polizia marittima della Capitaneria di porto e della Sezione operativa navale della G.d.F. di Corigliano, questa volta è stato il mondo dei social (Instagram e Facebook), sul quale un diportista della zona non si peritava di pubblicizzare delle vere e proprie minicrociere effettuate con la propria imbarcazione, senza che lo stesso fosse in alcun modo autorizzato a svolgere tale attività.

Carenza di dotazioni di sicurezza e numero di persone superiore

Lo scorso fine settimana, pertanto, sono scattati i controlli, effettuati congiuntamente dai militari dei due Comandi, grazie ai quali si è potuto accertare una vera e propria attività di noleggio di imbarcazione da diporto abusiva, effettuata peraltro in mancanza

del previsto titolo abilitativo da parte del soggetto che aveva la responsabilità della condotta, oltre che in carenza delle idonee dotazioni di sicurezza previste a tale scopo e, per soprammercato, con un numero di passeggeri a bordo superiore a quello consentito. Al responsabile delle violazioni sono state, pertanto, elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di circa diecimila euro.

A riguardo, è appena il caso di ricordare l’importanza del rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione da parte dei diportisti: importanza che aumenta in modo esponenziale quando questi esercitano un’attività commerciale, in special modo quella di noleggio. Ossia quando l’unità, in corrispettivo del prezzo (nolo) pattuito, viene messa a disposizione di clienti (noleggiatori) per un periodo da trascorrere in mare, restando sotto la responsabilità dell’armatore/proprietario (noleggiante) dell’imbarcazione, soggetto alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Tralasciando le ovvie ricadute in termini di mancato versamento all’Erario delle dovute imposte, spesso le norme in materia sono violate, o eluse, per “risparmiare” sull’acquisto di idonee dotazioni di sicurezza, ovvero sull’impiego di personale che difetta dei previsti titoli abilitativi per la condotta dell’unità (che nel caso del noleggio “non occasionale” – quello esercitato direttamente dal proprietario dell’unità munito di semplice patente nautica, con una serie di limitazioni previste dall’art. 49 bis del Codice della nautica da diporto – sono dei veri e propri titoli marittimi professionali): in ogni caso, si tratta di condotte che comportano dei seri rischi per la sicurezza di chi, non solo d’estate, intende trascorrere uno o più giorni in mare e che, pagando, ritiene in buona fede di aver affidato la propria incolumità a soggetti qualificati che utilizzano allo scopo barche in regola sotto tutti i punti di vista.

L’invito delle Autorità, pertanto, è quello di affidarsi per queste attività ricreative solo a persone che impiegano imbarcazioni autorizzate e personale idoneo, richiedendo ai responsabili assicurazione in tal senso, al fine di evitare di esporsi a inutili rischi.