CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Gli agenti della polizia del commissariato di Corigliano-Rossano, nell’ambito dell’attività di intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Cosenza, Dr. Giuseppe Cannizzaro, ha tratto in arresto 6 soggetti stranieri accusati di rissa aggravata.

Maxi rissa con coltelli e mazze nell’area urbana di Rossano

Gli agenti, a seguito di segnalazione giunta sul numero unico per le emergenze 112,

sono intervenuti in una via del centro cittadino dell’area urbana di Rossano, dove

era in atto una violenta colluttazione tra un gruppo di individui muniti di coltelli e mazze. Sul posto, i poliziotti notavano che le aggressioni e le violenze erano ancora in corso.

Fuga precipitosa all’arrivo della polizia. Tre feriti

Alcuni dei soggetti, notando gli uomini in divisa si davano a precipitosa fuga nelle traverse adiacenti ma venivano inseguiti e fermati. Tre, invece, si accasciavano a terra doloranti: due sono stati curati sul posto da personale sanitario mentre un altro, in condizioni più gravi, a causa dei colpi subiti, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Rossano. Sul posto sono stati rinvenute e sequestrate le armi utilizzate per le reciproche aggressioni tra cui coltelli, pietre e bastoni di legno.

Sei arresti, tre persone con precedenti penali

Tutti gli stranieri, tre dei quali con precedenti penali, sono stati identificati e tratti in arresto. Alle persone arrestate, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Dr. Alessandro D’Alessio, veniva notificata Ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari disponeva la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.