L’ex la minaccia su whatsapp: “pagherai la mia vendetta, nessuna pietà”. Scatta l’allontamento a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Oggi gli agenti Commissariato di Polizia dl Corigliano-Rossano hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, nei confronti di un uomo di 57 anni ritenuto autore di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

L’uomo, non accettando la fine della loro relazione sentimentale, terminata nel mese di luglio 2023, avrebbe minacciato gravemente la donna in diverse occasioni, vessandola ie rivolgendole frasi denigratorie. Le minacce e insulti contenuti in messaggi scritti e accompagnati da audio condivisi su whatsapp:

“PAGHERAI TUTTO PESANTEMENTE”, “PAGHERAI GLI EFFETTI DELLA MIA VENDETTA” ” NESSUNA PIETA'” sono alcuni dei messaggi inviati dall’ex compagno su whatsapp alla donna, la quale ha poi sporto denuncia. Da lì sono scattate subito le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio, culminate con la richiesta di misura cautelare. All’uomo, che da accertamenti è emerso avere diversi pregiudizi penali e di polizia a suo carico, è stato contestato il reato di atti persecutori con l’aggravante dell’utilizzo di strumenti informatici