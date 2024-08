“Il pronto soccorso di Rossano migliore e più efficiente grazie alla dottoressa Valenti”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Riceviamo e pubblichiamo il racconto di buona sanità di un lettore al pronto soccorso di Rossano. Il lettore parla di “recenti sviluppi e dell’efficienza migliorata del Pronto Soccorso di Rossano, che da qualche settimana è guidato dalla Dottoressa Valenti, recentemente nominata primaria, la primaria più giovane d’Italia. La Dottoressa Valenti si distingue non solo per la sua competenza professionale, ma anche per il suo impegno umano: una presenza costante tra i pazienti, pronta ad ascoltare e agire con tempestività e sensibilità. La sua leadership ha portato un tangibile cambiamento nel servizio offerto dal Pronto Soccorso, dimostrando che anche in Calabria è possibile risolvere problemi e ottenere risultati eccellentI.

A testimonianza di ciò, vorrei condividere un’esperienza personale: mio padre paziente N.M. nel mese di agosto si è recato al Pronto Soccorso per un trauma alla caviglia. Nonostante la grande affluenza di persone, nel giro di un’ora ha ricevuto una visita generale, una radiografia, una consulenza ortopedica e un trattamento, per poi essere dimesso in tempi rapidissimi. Questo episodio, a mio avviso, riflette il miglioramento significativo nell’organizzazione e nell’efficienza del reparto, attribuibile in gran parte alla gestione della Dottoressa Valenti e all’impegno costante di tutto il personale,

Credo che sia importante informare i lettori su come una leadership capace e umana possa fare la differenza anche in contesti difficili come quello della sanità pubblica, e su come un cambiamento positivo possa avvenire anche in una realtà complessa come quella calabrese”.