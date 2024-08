Corigliano Rossano, Stasi: «per un medico bisogna chiamare l’elisoccorso da Cosenza»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – «L’episodio avvenuto ieri sul nostro litorale rappresenta in pieno, in quale stato imbarazzante sia stato ridotto il sistema sanitario territoriale. Per soccorrere un bagnante, a cui facciamo sentiti auguri di pronta guarigione, una volta giunta l’ambulanza del 118 ovviamente sprovvista di medico, è stato necessario chiamare l’elisoccorso che, partito da Cosenza, è atterrato nei pressi della spiaggia».

Sono le parole del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi in riferimento al caso di un anziano di 74 anni, colto da malore mentre si trovava in acqua a Pirro Malena. I bagnanti presenti hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dei sanitari del 118, arrivati prima con un’ambulanza non medicalizzata. L’uomo è stato prima stabilizzato sul posto e poi è stato necessario far arrivare un’eliambulanza dotata di un rianimatore a bordo.

«Si potrebbero fare mille digressioni – evidenzia il sindaco Stasi – una peggiore dell’altra, ma credo ormai ci sia poco da discutere o polemizzare, semplicemente chi ha responsabilità di governo del nostro sistema sanitario dovrebbe semplicemente vergognarsi ed alzarsi le maniche almeno per rimediare ai propri disastri».