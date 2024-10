Cassano allo Ionio, litigio finisce con 4 coltellate: 33enne ferito davanti un bar di Sibari

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un litigio tra due persone è sfociato in un accoltellamento, avvenuto questa mattina nei pressi di un bar situato vicino la stazione di Sibari. Un 33enne raggiunto da quattro coltellate è stato soccorso dal 118 e poi trasferito a Cosenza in elisoccorso. Le sue condizioni sono stazionarie e non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri di Cassano allo Ionio mentre la procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta. Da quanto appreso sarebbe stato un extracomunitario a colpire il 33enne, per poi darsi alla fuga. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che lo stanno cercando da questa mattina.

