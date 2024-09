A Mandatoriccio crescono i pernottamenti estivi, funzionano i parcheggi e cresce la differenziata

MANDATORICCIO (CS) – Se l’estate ancora prosegue con le spiagge e il centro storico pronti ad ospitare nuovi turisti e visitatori, ci sono già i primi riscontri di una stagione che andrà a chiudersi con tutti gli indicatori di qualità in rialzo. E questo grazie alla pianificazione e alla dedizione messe in campo dall’Amministrazione Comunale, con la preziosa collaborazione dei nostri cittadini. Sono loro, infatti, che ci hanno consentito di poter offrire ai tantissimi ospiti una città pulita, accogliente e capace di competere nel territorio ed oltre.

LAVORO DI SQUADRA. SINDACO RINGRAZIA CITTADINI E RETE IMPRENDITORIALE

Esprime soddisfazione il sindaco Aldo Grispino sottolineando l’impegno e il lavoro di squadra messo in campo dalla Giunta e da tutta la macchina comunale, insieme agli imprenditori locali per offrire proposte e servizi estivi il più possibile ottimali e graditi. Sulla base delle nostre stime – precisa – abbiamo accolto un numero importante di visitatori che prevediamo faranno registrare, a fine stagione, un incremento complessivo del 20% nei pernottamenti.

STRUTTURE REGISTRANO ALLUNGAMENTO SOGGIORNO MEDIO TURISTI

Sulla base dei riscontri fornitici dai soggetti economici – continua – sarebbe stato registrato anche un allungamento del soggiorno medio dei turisti, con strutture ricettive e ristoranti operativi al massimo delle loro capacità. In particolare, l’hotel più grande ha registrato circa 40 mila presenze dalla riapertura di giugno fino alle prenotazioni di settembre, dimostrando un notevole incremento rispetto agli anni passati.

PARCHEGGI A PAGAMENTO A LE GINESTRE HANNO PREMIATO VISIONE

I parcheggi a pagamento introdotti in località Le Ginestre hanno premiato il coraggio delle scelte e gli sforzi messi in campo con la visione per migliorare la qualità della vita e restituire più ordine all’area marina. Inoltre, sono state inaugurate nuove attività nel settore della ristorazione e della ricettività. È ciò è sintomatico – scandisce il Primo Cittadino – di un dinamismo economico in crescendo e di una rinnovata fiducia degli imprenditori nell’economia locale.

ARGINATA EMERGENZA IDRICA. TRASPORTO LOCALE, COMUNE PRENDERÀ NAVETTA

Arginata anche l’emergenza idrica che ha colpito pesantemente l’intera Calabria e che nel nostro territorio in particolare ha avuto effetti limitati e ben arginati. In questa direzione l’Amministrazione Comunale ha già in previsione di risolvere il problema dell’acqua con l’analisi e la pianificazione di nuovi pozzi. Sempre nella prospettiva a medio termine c’è l’obiettivo, inoltre, di acquistare un bus navetta che migliorerà il collegamento tra il mare e il centro storico, facilitando l’accessibilità per cittadini e turisti durante tutto l’anno.

DIFFERENZIATA 60%. FUNZIONANO ISOLE ECOLOGICHE. GRISPINO: STRADA GIUSTA

Ottimi anche i risultati che arrivano dalla raccolta differenziata. Seppur ancora non ci sono dati definitivi, la percentuale RD nel corso del periodo estivo ha raggiunto il 60%. Anche questo – dice il Sindaco – è un risultato storico che testimonia l’efficacia delle nuove isole ecologiche e l’impegno degli operatori turistici nel mantenere l’ambiente pulito e ordinato. Siamo sulla strada giusta – conclude Aldo Grispino – nello sforzo di continuare ad elevare i servizi per i residenti e contestualmente di costruire nel medio termine una destinazione turistica destagionalizzata e di qualità.