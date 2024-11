Verso l’inverno: nel weekend piomba il freddo artico anche in Calabria: prima neve in Sila

- Advertisement -

COSENZA – Aumentano le possibilità di una nuova irruzione di freddo artico nel fine settimana, con il coinvolgimento delle regioni centrali e meridionali. Nel frattempo ci avviciniamo alla fine di novembre e all’inizio della stagione fredda. L’inverno entrerà ufficialmente in cattedra il 21 dicembre, ma è il primo dicembre la data che apre l’inverno meteorologico.

E quest’anno c’è anche una buona probabilità che venga accompagnato ad un’ondata di freddo artico, la seconda di questo mese di novembre dopo quella che ha portato la neve al Nord (anche in pianura) e tempeste di vento sul resto delle regioni. Solo sabato e domenica le temperature sono scese anche al Sud con primo vero assaggio invernale anche se in un contesto asciutto e soleggiato.

Freddo artico: prima possibile neve anche in Sila

Con il passare delle ore, aumentano sempre più le probabilità dell’arrivo di una nuova ondata di freddo di stampo artico che si concretizzerà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, ovvero durante il prossimo fine settimana. Si tratta di fredde correnti orientali che dall’Europa dell’Est arriveranno sui Balcani per poi tuffarsi sul Mediterraneo. Dalla saccatura principale si isolerà un vortice di bassa che scivolerà verso Sud. Al momento La goccia fredda (Cut-off) dovrebbe interessare le regioni centrali e meridionali con la possibilità di nevicate fino a quote basse al centro e di montagna al Sud.

La depressione potrebbe portare la prima neve della stagione sulla Sila. Non mancheranno le piogge, i temporali e i venti forti da est. Le prime precipitazioni sono attese nella giornata di venerdì. Intanto, come mostrano le immagini dal satellite, la situazione attuale vede una parziale rimonta dell’anticiclone con temperature in rialzo e cieli in genere poco nuvolosi. Da venerdì la situazione è destinata a mutare per l’arrivo dei venti freddi da est con associata la goccia fredda che porterà anche precipitazioni che insisteranno maggiormente sui versanti orientali. Maltempo che potrebbe portarsi anche nella prossima settimana con diverse giornate di stampo invernale.