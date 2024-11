Un banale litigio sfocia in un accoltellamento: grave un 58enne, fermato l’aggressore

- Advertisement -

SAN COSTANTINO CALABRO (VV) – Un alterco tra due persone per futili motivo rischia di finire in tragedia con una persona accoltellata e ricoverata in gravi condizioni in ospedale, anche se non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto questa mattina, intorno all’ora di pranzo, a San Costantino Calabro nel vibonese dove un 58enne, operaio di una ditta del luogo e conosciuto da tutti in paese è stato accoltellato da un 40enne, anch’egli del posto individuato e fermato dalle forze dell’ordine.

Una banale discussione per futili motivi sarebbe sfociata nella lite e poi nell’accoltellamento del 58enne ricoverato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia dopo aver ricevuto alcuni fendenti. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato. Sono stati gli agenti a soccorrere il ferito, accompagnandolo subito in ospedale ed evitando conseguenze peggiori.