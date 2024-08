Teo Teocoli inaugura la stagione “Primo atto”. Ora Filippo Caccamo e Biagio Izzo

SOVERATO (CZ) – E’ stato Teo Teocoli, con l’atteso spettacolo “Tutto Teo”, ad aprire, nell’Area Teatro Comunale di Soverato, la rassegna “Primo Atto”, organizzata dall’Associazione Culturale Novecento con la direzione artistica di Benedetto Castriota.

Accompagnato dalla “Doctor Beat band”, Teocoli ha dato il via al suo spettacolo raccontando parte della sua vita iniziando proprio alle sue origini calabresi. Con la sua inconfondibile verve, ha ripercorso, poi, le tappe più importanti della sua carriera fin dagli albori alternando aneddoti, che hanno coinvolto anche personaggi straordinari come Jannacci, Battisti, e imitazioni.

Archiviata la prima serata, la rassegna “Primo Atto” proseguirà con altri appuntamenti di grande rilievo.

Martedì 13 agosto, alle ore 22, sempre nell’area teatro comunale, spazio a “Le Filippiche”, il nuovo spettacolo di Filippo Caccamo. Oltre un milione di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok, Caccamo (ex insegnante) si dedicherà nel suo spettacolo al tragicomico mondo della scuola; un vero e proprio racconto, in chiave comica, della vita fra i banchi fra insegnanti, alunni, dirigenti e burocrazia. Ma “Le Filippiche” non saranno dedicate solo al mondo della scuola: ci sarà modo di narrare anche i piccoli grandi drammi dei trentenni di oggi, che, perennemente precari, devono sopravvivere all’indipendenza acquisita.

Uno spettacolo da non perdere quello di Filippo Caccamo, come anche quello successivo nel cartellone di Primo atto.

Subito dopo Ferragosto, infatti, precisamente sabato 17 agosto, alle ore 22, ci si sposta nell’area concerti Lungomare Europa per un altro grande attore che non ha bisogno di presentazione, Biagio Izzo. Il comico napoletano porterà in scena il suo ultimo spettacolo “Esseoesse”.

Per permettere a tutti di poter godere di questi spettacoli di grande qualità e di trascorrere qualche ora in assoluta spensieratezza, l’associazione culturale Novecento ha pensato ad un “regalo”, ovvero ad alcune offerte speciali per le famiglie con sconti dedicati a chi acquista più biglietti.

La rassegna si concluderà venerdì 23 agosto con lo spettacolo di Lucilla, dedicato ai più piccoli.