Sanità: liste d’attesa e prenotazioni, al via il servizio “Recall” – Come funziona

CATANZARO – Un’azione per migliorare le liste d’attesa e riassegnare gli appuntamenti agli utenti in coda. La Regione Calabria ha presentato oggi il servizio Recall, il nuovo sistema, realizzato dall’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero e dal Dipartimento Salute e Welfare, che consentirà di ridurre i tempi d’attesa per le prestazione specialistiche ambulatoriali migliorando l’accessibilità ai servizi per i cittadini.

Il servizio assicurato all’utenza sarà utile per ricordare l’appuntamento programmato e consentire eventualmente di liberare in tempo utile i posti disdetti, rendendoli disponibili per altri cittadini ottimizzando le risorse. Gli utenti infatti potranno decidere se confermare o disdire la prenotazione effettuata attraverso il Cup – Centro Unico di Prenotazione.

Come funziona

In pratica, in prossimità della prenotazione l’utente sarà contattato due volte da un assistente virtuale che chiederà di confermare con un ‘Si’ o un ‘No’, data, luogo e prestazione da effettuare. La risposta affermativa darà luogo alla conferma della prenotazione. Nel caso invece, in cui l’utente risponderà negativamente alla richiesta, l’assistente virtuale procederà alla disdetta, liberando così lo spazio occupato e rendendolo disponibile per un altro utente in attesa di poter accedere a quella prenotazione. Il servizio sarà attivo da lunedì a domenica, dalle ore 9.00 alle 18.00.

Conferma prenotazione

Disdetta prenotazione