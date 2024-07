Sanità e appalti truccati in Calabria: revocata la misura al radiologo Adolfo Siciliani

CATANZARO – Revocata la misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici nei confronti del medico Adolfo Siciliani, ex direttore del reparto di Radiologia dell’Azienda sanitaria di Crotone, emessa il 3 luglio scorso scorso nell’ambito dell’operazione “Sartoria”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, su una serie di presunti illeciti che sarebbero stati commessi nell’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” e in quella ospedaliero-universitaria “Mater Domini” del capoluogo calabrese. La revoca é stata disposta dal Gip di Catanzaro, Gilda Danila Romano.

Secondo l’accusa, Siciliani, in qualità di componente del tavolo tecnico della stazione appaltante della Regione Calabria, avrebbe rivelato ai rappresentanti di due aziende che aspiravano all’appalto per la fornitura di attrezzature sanitarie, notizie relative all’iter procedurale che dovevano restare riservate. In cambio Siciliani, stando sempre all’accusa, avrebbe ottenuto un soggiorno gratuito in un albergo di Vienna. Il Gip ha preso la decisione all’esito dell’interrogatorio di garanzia ed in accoglimento dell’istanza presentata dall’avvocato Giuseppe Napoli, difensore di Siciliani. Il penalista, in particolare, ha riferito che “Siciliani ha negato di avere beneficiato nel febbraio del 2019 di un soggiorno gratuito a Vienna, insieme ai suoi familiari, non essendosi mai recato nella capitale austriaca”.