MillionDay: la dea bendata premia ancora la Calabria. Vince 1 milione giocando un solo euro

GIOIOSA IONICA (RC) – Il MillionDay premia nuovamente la Calabria. Dopo Rende, Cosenza (il mese scorso) e Cinquefrondi, la dea bendata ha nuovamente fatto felice un giocatore calabrese regalando la quarta vincita di questa entità da inizio gennaio. A festeggiare, in questa circostanza, è un residente di Gioiosa Jonica, piccolo comune della locride, in provincia di Reggio. Con un solo euro giocato, entra a far parte dell’esclusivo club dei nuovi milionari del concorso, dopo aver indovinato tutti e 5 i numeri usciti: 9, 27, 39, 45 e 51.

MillionDay: 309 le vincite milionarie in Italia

Con questa nuova vincita, centrata nell’estrazione delle 20:30 di ieri, giovedì 17 ottobre, il numero complessivo dei milionari premiati dal MillionDay raggiunge quota 309. Intanto cresce l’interesse verso il MillionDay grazie alla semplicità del meccanismo di gioco: indovinare cinque numeri su 55, con una giocata del costo di un euro.

Come si gioca

Il Millionday è un gioco a premi gestito da Lottomatica: una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5, con l’obiettivo di indovinarne il maggior numero possibile per vincere premi in denaro. Ogni giocatore deve selezionare 5 numeri compresi tra 1 e 55. I numeri possono essere scelti manualmente oppure si può usare l’opzione “Quick Pick” per una scelta casuale da parte del sistema. Ogni schedina ha un costo fisso di 1 euro. Le estrazioni avvengono ogni giorno alle 20:30. Durante l’estrazione vengono sorteggiati 5 numeri. I premi si basano sul numero di corrispondenze tra i numeri scelti dal giocatore e quelli estratti:

5 numeri indovinati: Vinci 1 milione di euro

4 numeri indovinati: Vinci 1.000 euro

3 numeri indovinati: Vinci 50 euro

2 numeri indovinati: Vinci 2 euro