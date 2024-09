MillionDay: a Cosenza c’è un nuovo milionario: centra 5 numeri e vince 1 milione di euro

COSENZA – La dea bendata bacia Cosenza grazie al gioco del MillionDay e ad un vincita super. Come riporta Agimeg un appassionato del gioco ricorderà per sempre il 17 settembre, visto che è questo il giorno in cui è arrivato a vincere la maxi cifra da 1 milione di euro ed essere il milionario numero 305. Protagonisti di questa nuova vincita sono stati i numeri 7 10 51 53 55, estratti nel concorso delle 20,30 di ieri e tutti indavinati.

MillionDay: la vincita milionaria al consorso di ieri sera

E un fortunato giocatore di Cosenza – sottolinea Agimeg – ha potuto festeggiare la vincita di prima categoria, quella da 1 milione di euro. Da quando è partito il MillionDay, a febbraio del 2018, il concorso ha distribuito ben 305 vincite da un milione di euro. E nell’ultimo anno è la seconda vincita milionaria nell’area urbana, dopo il milione vinto a Rende lo scorso gennaio.

Il Millionday è un gioco a premi gestito da Lottomatica in cui i giocatori devono scegliere 5 numeri da 1 a 55, con l’obiettivo di indovinarne il maggior numero possibile per vincere premi in denaro. Ecco come funziona il gioco: