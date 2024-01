Rende: maxi vincita da un milione di euro al MillionDAY in una nota tabaccheria

RENDE – Una giornata fortunatissima quella di ieri presso l’Antica tabaccheria di Francesco Tucci in via F. Cilea a Rende. Nell’estrazione dell’ora di pranzo del MillionDAY, la dea bendata ha baciato un fortunato giocatore. Nella tabaccheria, infatti, è stata registrata una vincita record da 1.000.000 di euro nell’estrazione delle ore 13:00. La tabaccheria Tucci non è nuova alle vincite. Nel 2015 erano stati vinti oltre 132.000 euro con il 10eLotto. Il fortunato giocatore aveva confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 6 numeri giocati, con i 20 estratti, indovinandone 6 su 6. Oggi invece la notizia della maxivincita.

I titolari «siamo felicissimi»

Emozionata Federica la moglie di Francesco, titolare della tabaccheria Tucci, che ieri, intorno alle 14:00 ha ricevuto la telefonata di Lottomatica che la informava della vincita milionaria «siamo contentissimi e ci fa piacere non solo perché la vincita sia avvenuta nella nostra attività, ma anche perché sono tantissimi i clienti che giornalmente vengono nel nella nostra tabaccheria». Chi può essere il vincitore? «Non ne ho idea, perchè siamo aperti dalle 4:30 del mattino fino a mezzanotte e sono moltissimi gli avventori che tentano la fortuna da noi».

Il MillionDAY

E’ una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare. Il gioco del MillionDAY ha fatto il suo debutto il 7 febbraio 2018. In origine, era possibile compilare e giocare le schedine solo in ricevitoria. Poco dopo, ai giocatori è stata data la possibilità di effettuare le proprie giocate anche online. La prima grande vincita al MillionDAY è avvenuta il 16 febbraio 2018, alla decima estrazione, con la quale il vincitore ha avuto la possibilità di riscuotere un premio di 1.000.000€.

A maggio 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta sul regolamento del MillionDAY introducendo importanti modifiche, fra cui l’introduzione delle giocate plurime e delle giocate sistemiche e di un limite massimo di 200 giocate con numeri identici su tutto il territorio nazionale. Queste modifiche sono entrate in vigore a novembre 2018 e sono valide tutt’oggi.

