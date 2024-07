Migranti: barca alla deriva a largo di Crotone, soccorse 91 persone

CROTONE – Intervento della Guardia Costiera a circa 100 miglia dalla costa calabrese per una barca a vela alla deriva con, a bordo, 91 persone che, sono state fatte sbarcare al porto di Crotone. L’imbarcazione di circa 20 metri, sarebbe partita dalla Turchia cinque giorni fa ed è stata rilevata alla deriva in balia del mare agitato. La motovedetta Cp321 in forza alla capitaneria di porto di Crotone ha soccorso i migranti, tra cui 12 bambini sotto i 14 anni e 18 donne. All’arrivo a Crotone una donna, in stato di gravidanza, ed un ragazzo sono stati portati in ospedale.

L’ufficio immigrazione della questura di Crotone a conclusione delle operazioni di sbarco – coordinate dalla prefettura – ha contato 73 persone provenienti dall’Iran (tra cui 17 donne e 10 bambini), 12 uomini iracheni, una famiglia afgana di quattro persone e due egiziani. Le condizioni di salute sono state verificate sul porto dai medici del servizio vulnerabilità dell’Asp di Crotone per gestire le emergenze come gli sbarchi. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. A Roccella Jonica, nella stessa giornata altre 81 persone, sono state soccorse e condotte in porto.