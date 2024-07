ROCCELLA JONIA (RC) – Non si arresta la rotta migratoria che dalla Turchia porta decine di imbarcazioni cariche di immigrati verso le coste del Mediterraneo. A poco meno di 20 giorni dal terribile naufragio a largo della costa Jonica calabrese, che ha provocato oltre 60 morti, circa 80 migranti sono stati soccorsi in mare aperto da una motovedetta della Guardia Costiera e poi fatti sbarcare al Porto delle Grazie di Roccella Jonica. Si tratta di persone in prevalenza di nazionalità irachena e iraniana.

Il gruppo è composto da una sessantina di uomini, sei donne e una decina di minori. Gli immigrati hanno ricevuto la prima assistenza nella tensostruttura della Croce rossa allestita al porto della cittadina della Locride dove saranno anche espletate le procedure di identificazione.