Per partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenere a una delle categorie previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.

– Maggiore età.

– Per i candidati non italiani e non titolari dello status di rifugiato, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza.

– Idoneità fisica all’espletamento delle funzioni previste dal concorso.

– Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da impieghi pubblici per rendimento insufficiente o motivi disciplinari e non avere riportato condanne penali che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione.

– Laurea in Medicina e Chirurgia (anche titoli conseguiti all’estero, purché riconosciuti equivalenti).

Specializzazione:

– Diploma di specializzazione universitaria o iscrizione al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree:Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia.

– Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi (o all’Albo di uno Stato dell’UE con obbligo di iscrizione all’albo italiano prima dell’assunzione).

– Solo per i cittadini stranieri, conoscenza adeguata della lingua italiana da verificarsi in sede di colloquio.

I requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia al momento della firma del contratto di lavoro.