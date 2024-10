Maltempo: allerta arancione in Calabria. Scuole chiuse in vari comuni, a Crotone attivato il COC

COSENZA – Il maltempo, provocato dal ciclone Tirrenico, sta per interessare anche le estreme regioni meridionali. Al momento i rovesci più intensi stanno colpendo parte della Sicilia orientale e la Campania. Nelle prossime ore, ma soprattutto tra la notte e le prime ore di domani mattina è previsto un aumento dei fenomeni anche sulla Calabria, dove si prevedono precipitazioni intense con il rischio di nubifragi. La Protezione civile regionale ha emanato un messaggio di allerta meteo di livello arancione prevista per tutta la giornata di domani, sabato 19 ottobre, fino alle ore 24,00.

Il quadro previsionale fa riferimento a precipitazioni e temporali sparsi. I fenomeni temporaleschi, stando alle previsioni della Protezione civile, potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con possibilità che si verifichino fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Dal Tirreno allo ionio dall’entroterra alla Sila diversi gli eventi previsti nel fine settimana rimandati a causa del maltempo.

Scuole chiuse in diversi comuni

Nel frattempo in molti comuni della fascia Ionica le scuole resteranno chiuse. A cominciare dal capoluogo Catanzaro e Crotone, ma anche a Girifalco, Satriano, Botricello, Montepaone, Soverato, Sersale, San Floro, Satriano, Taverna, Squillace, Cutro, Cirò, Cirò Marina e Petilia Policastro.

A Crotone attivato il COC

A seguito dell’allerta livello Arancione, il sindaco di Crotone Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. Disposta a scopo precauzionale la chiusura delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 19 ottobre. Disposta la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia. È stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 19 ottobre la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice.