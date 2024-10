COSENZA – È maltempo estremo da Nord a Sud e intanto in Calabria è stata diramata l’allerta arancione su tutto il territorio per l’arrivo di un profondo vortice ciclonico che, come abbiamo scritto, farà sentire i suoi effetti principalmente sui versanti Ionici dove soffieranno anche raffiche di vento a quasi 90 Km/h. Colpa di una perturbazione atlantica molto intensa bloccata sull’Italia. In questo momento le regioni maggior mente colpite sono quelle del medio e alto versante Tirrenico. Pensati i disagi in Toscana e Liguria dove diversi torrenti sono esondati.

Allerta arancione in Calabria: domani attese precipitazioni intense

Il sistema ciclonico assorbirà tantissimo calore latente dalle acque molto calde del Mar Tirreno, approfondendosi in modo violento. Non è esclusa la formazione di un ciclone simil-tropicale durante il weekend, fino a sfiorare la potenza di un vero e proprio Medicane, cioè un uragano mediterraneo. Nel weekend il quadro peggiorerà con piogge e nubifragi su tutto lo Stivale.

Il ciclone tirrenico si approfondirà fino a sfiorare configurazioni simil-tropicali con e piogge torrenziali tra Basso Tirreno e Ionio. Intorno a Sicilia e Calabria si prevedono accumuli fino a 400-500 litri per metro quadrato di pioggia, metà di quanto piove in un anno intero, in un paio di giorni. La Protezione Civile regionale ha diramato per domani un allerta arancione per fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti.