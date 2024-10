Ciclone verso la Calabria: nubifragi, venti a 80 Km/h e rischio fenomeni alluvionali sullo Ionio

COSENZA – Avanza il ciclone Mediterraneo che si sta strutturando proprio in queste ore e che sarà responsabile di una pesante ondata di maltempo a partire da domani all’estremo Sud. Dalla siccità persistente al rischio di fenomeni alluvionali. È il meteo che ci aspetta nel fine settimana e per i prossimi 3 giorni sulla Calabria in particolare sui versanti orientali. Il Nord e il Centro Italia stanno già facendo i conti con l’ondata di maltempo estremo che, soprattutto in Liguria, ha portato a smottamenti e frane con diversi corsi d’acqua esondati e purtroppo anche una vittima.

Situazione critica anche in Toscana soprattutto nelle province di Siena e Livorno colpite da intense precipitazioni. Allagamenti e salvataggi da parte dei vigili del fuoco nel corso della notte nel comune di Campiglia Marittima dove il fiume Cornia, a causa delle intense piogge, ha rotto gli argini sulla sponda opposta a quella del paese: l’acqua ha invaso terreni ma ha interessato anche pure abitazioni.

Maltempo che avrà un inasprimento nel fine settimana proprio sulle regioni dell’estremo Sud, in particolare su Sicilia e Calabria. A dare vita a questo scenario di intenso maltempo sarà il fronte caldo nordafricano che, insieme al ciclone che sta prendendo vita proprio in queste ore sul Mediterraneo e che si approfondirà ulteriormente, porterà a precipitazioni intente e persistenti a partire da domani e fino ai primi giorni della prossima settimana con, forse, una breve tregua solo domenica. Intanto per oggi la protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo sui versanti Jonici.

Rischio fenomeni estremi sui versanti Ionici

Lo scontro tra la massa d’aria calda e umida proveniente da Sud con l’aria più fredda da nord consentirà la formazione di sistemi temporaleschi in grado di rigenerarsi continuamente e che, alimentati dall’aria umida da Sud, potranno dare o luogo a precipitazioni persistenti in grado di scaricare enormi quantità di pioggia: anche 200 300 ml in poche ore. Anche perchè il vortice ciclonico evolverà lentamente verso est con il rischio di persistenza dei fenomeni.

Raffiche di scirocco a 80 Km/h e mareggiate

Alle piogge e ai temporali va aggiunto anche il forte vento di scirocco, che spazzerà tutto il versante orientale della Calabria in particolare tra le province di Crotone e Cosenza. Tra sabato e domenica sono previste raffiche violente anche a 80 Km/h con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese onde alte anche 5 metri.