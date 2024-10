Stop a caldo anomalo, Ciclone Mediterraneo verso la Calabria: rischio nubifragi e temporali intensi

COSENZA – Il caldo anomalo dell’ultima settimana (In Calabria toccati anche i 32 gradi) provocato ancora una volta dalla rimonta dell’anticiclone Nord-Africano, ha le ore contate. Occhi puntati in particolare al fine settimana quando l’avanzata di un sistema ciclonico verso l’Italia metterà fine alle giornate dal sapore estivo. Dalla profonda saccatura, che si trova sull’Europa occidentale, un profondo minimo di bassa pressione tenderà ad approfondirsi sul Mediterraneo interessando dapprima il Centro e il Nord.

Successivamente profonderà verso Sud nel fine settimana andando a colpire in modo significativo Sicilia, Calabria e in parte anche Puglia. Qui sono attese precipitazioni davvero molto intense, soprattutto sui versanti jonici, quelli per tutta l’estate ed in parte anche in questo primo mese autunnale hanno maggiormente sofferto la siccità. Si prospetta un’intensa ondata di maltempo per diversi giorni.

Ciclone Mediterraneo: pesante maltempo sulla fascia Jonica

Il vortice ciclonico, alimentato anche dall’aria calda e umida in risalita da Sud, porterà alla formazione intensi sistemi temporaleschi, piogge anche torrenziali con il rischio di nubifragi e alluvioni lampo. Come detto al momento le zone maggiormente colpite sarebbero i settori orientali di Calabria e Sicilia, che dovranno fare i conti con precipitazioni intensissime, forti raffiche di vento e possibili mareggiate. Per la giornata di domenica attese onde alte anche 4 metri. Maltempo pesante che dovrebbe insistere anche nei primi giorni della prossima settimana, ed ancora una volta saranno i versanti orientali quelli maggiormente colpiti. Per quanto riguarda invece le temperature, saranno ovunque in calo fino ad assestarsi su valori tipici dell’autunno.