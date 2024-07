COSENZA – Lavori alla linea ferroviaria: a partire dalle 22:00 di oggi, lunedì 22 luglio e fino alle ore 6:00 di venerdì 26 luglio, la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri resterà sospesa (anche sul binario attualmente attivo) per consentire la rimozione dei carri sviati e completare i lavori di ripristino dell’infrastruttura dopo il deragliamento avvenuto la scorsa settimana. Questo significa che dalle stazioni calabresi della linea Tirrenica i treni subiranno la cancellazione di diversi convogli verso Nord, altri delle modifiche, altri ancora saranno troncati o accorciati. È previsto il rimborso del biglietto in caso di rinuncia alla partenza.

I treni ad Alta Velocità e gli Intercity

I treni ad Alta velocità che viaggeranno da Nord verso Sud fermeranno nelle stazioni di Salerno o Battipaglia. Quelli previsti dalla Calabria (Reggio Calabria), fermeranno a Sapri. Per garantire il servizio nel tratto interessato, sono previsti collegamenti bus tra Salerno, Battipaglia e Sapri. Trenitalia consiglia pertanto di riprogrammare il viaggio.

Nessun Intercity notte. Limitati quelli giornalieri

Per tutta la durata dell’interruzione non circoleranno gli Intercity Notte delle tratte Milano-Siracusa, Torino-Reggio Calabria e Roma-Siracusa-Palermo ed alcuni Intercity giorno della tratta Roma-Reggio Calabria e Roma-Siracusa/Palermo. Tutti gli altri Intercity giorno circoleranno tra Roma e Battipaglia e tra Sapri e Reggio Calabria e, per garantire la continuità territoriale, sono previsti anche collegamenti bus tra Battipaglia e Sapri.

Lavori alla linea ferroviaria: le modifiche ai treni regionali

Per i regionali, da Sapri a Vallo della Lucania, saranno utilizzati di bus spola che effettueranno le stesse fermate del treno e fermano negli spazi antistanti le stazioni.

ELENCO E MODIFICHE – Treni Regionali di lunedì 22 luglio



ELENCO E MODIFICHE – Treni Regionali di martedì 23 luglio

ELENCO E MODIFICHE – Treni Regionali di mercoledì e giovedì 24-25 luglio

ELENCO E MODIFICHE – Treni Regionali di venerdì 26 luglio

Ripresa graduale della circolazione dal 26

Da venerdì 26 luglio Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia-Sapri, ma la capacità di offerta tra Campania e Calabria continuerà a essere ridotta e i treni potranno registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Sposato: “Occhiuto intervenga con Rfi e Trenitalia e spieghi che fine hanno fatto i fondi del Pnrr”

“Nel silenzio assoluto di istituzioni nazionali e regionali che promuovono stratosferici risultati per export e turismo, ci troviamo ancora una volta una Calabria isolata e con costi proibitivi per i voli in entrata ed uscita”. Così il Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato commenta. “Il tema della mobilità, della sanità, delle politiche ambientali, non sono un affare privato, sono i cardini del sistema pubblico di una regione e di un Paese. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, già in passato interpellato sul tema dei servizi e delle tariffe, intervenga su Rfi e Trenitalia per capire quello che sta succedendo e poi – conclude – spieghi ai cittadini calabresi che fine hanno fatto i fondi del Pnrr per l’alta velocità in Calabria”.