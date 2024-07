Treno deragliato, trasportava merci pericolose: ore di ritardo sulla Salerno-Paola. Treni cancellati

COSENZA – La circolazione permane sospesa tra Pisciotta e Policastro per lo svio di un treno merci nei pressi di Celle Bulgheria. Prosegue l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi significativi e subiscono limitazioni di percorso o cancellazioni. La circolazione resterà interrotta con possibili ulteriori modifiche al servizio. Si invitano i passeggeri a riprogrammare il viaggio. Caos sulla linea ferroviaria da Salerno a Paola. La circolazione è sospesa dalle 16:30 di questo pomeriggio.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici di RFI al lavoro per verificare l’entità dei danni. Il treno trasportava containers con merci pericolose. La squadra dei caschi rossi di Policastro che è intervenuta sul posto ha messo in sicurezza la zona è verificato che non ci fossero persone in pericolo, oltre a verificare che, sia le sostanze pericolose trasportate che eventualmente i principi di incendio, potessero causare danni ulteriori. Le autorità competenti si occuperanno adesso di capire le cause e di ripristinare la tratta ferroviaria appena possibile.

Si registrano ritardi significativi, cancellazioni e modifiche alla circolazione per i treni Frecce, Intercity, Intercity notte e regionali: Trenitalia sta fornendo assistenza ai viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei treni fermi in Calabria e Campania.

