l’Anticiclone africano spegne l’autunno: caldo come a settembre. Per il ponte boom nelle località di mare

COSENZA – Una settimana, forse dieci giorni o più. Sono quelli che si prospettano in Calabria e su buona parte dell’Italia in compagnia dell’Anticiclone Africano, che porterà a vivere giornate dal sapore praticamente estivo. Una situazione anomala ma non cosi straordinaria, visto che andrà materializzandosi per il terzo anno consecutivo. Se l’arrivo dell’alta pressione sarà una manna per il Nord Italia, devastato da settimane di intense piogge e nubifragi, al Sud i suoi effetti si sono già fatti sentire nel fine settimana con temperature sopra la media del periodo praticamente ovunque.

Anticiclone africano per tutta la prima decade di novembre

E anche novembre si aprirà sopra media con le temperature massime che si assesteranno su valori tipici di fine agosto/inizio settembre. Il gigantesco Anticiclone di matrice subtropicale ingloba buona parte dell’Europa e rimarrà stazionario e pigro sull’Italia per almeno 7-10 giorni, portando giornate piene di sole su tutta l’Italia e sbarrando l’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Non proprio una buona notizia per il Meridione, alle prese con la gravi siccità che le precipitazioni di dieci giorni fa non hanno certo migliorato.

Al Sud temperature come fine estate

Al Sud, in particolare avremo temperature massime che potrebbero sfiorare anche i 28 gradi

. Inevitabilmente torneremo a vedere immagini di spiagge con ombrelloni come ad agosto, di persone che ne approfitteranno per un bagno o un ultima tintarella godendo di un mare meraviglioso, come del resto abbiamo documentato già nell’ultimo fine settimana a San Lucido lungo il Tirreno Cosentino. Temperature anche elevate che hanno spinto molti a rinunciare al cambio stagione e, addirittura, a indossare di nuovo il costume da bagno. E con l’arrivo del ponte d’ogni Santi, le località di mare sono pronte ad accogliere turisti per un fine settimana all’insegna del mare e del relax. In tanti si muoveranno per passare il fine settimana lungo le coste della Calabria approfittando delle acque ancora calde per qualche giorni di riposo tra mare e buon cibo.