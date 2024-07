La Regione sostiene i Comuni ‘Bandiera Blu’ con contributi economici per iniziative ed eventi

In attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 329 del 25 giugno scorso per la valorizzazione delle località turistico-balneari con riconoscimento di “Bandiera Blu anno 2024”, il dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità, guidato dalla dirigente generale Maria Antonella Cauteruccio, con Decreto dirigenziale n. 9774 del 9 luglio 2024, ha approvato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni sedi delle località turistico-balneari che nell’anno 2024 abbiano ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu, prevedendo il sostegno economico per la realizzazione di iniziative ed eventi, che dovranno realizzarsi tra il 9 luglio e il 30 settembre 2024.

Gli interventi sono diretti ad incrementare l’attrattività turistica extra regionale, nazionale ed internazionale, ampliando i motivi di viaggio verso la Destinazione Calabria. Le domande per accedere ai contributi previsti dall’Avviso pubblico potranno essere presentate al fino alla data del 18 luglio 2024. L’avviso è consultabile al seguente Link