San Marco Argentano: grave incidente sul lavoro, operaio precipita da un tetto

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio a San Marco Argentano, in un capannone in contrada Cimino nei pressi della parrocchia del Monte Carmelo. Secondo quanto emerso un operaio, per cause ancora in fase d’accertamento, è precipitat dal tetto della struttura sulla quale stava lavorando, da diversi metri d’altezza. Non è chiara la dinamica ovvero se possa aver perso l’equilibrio o essere scivolato.

Viste le sue condizioni, è stato necessario allertare l’elisoccorso che ha trasferito l’uomo all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sull’accaduto indagano i carabinieri, chiamate ricostruire la dinamica e a verificare eventuali responsabilità. Disposti mirati accertamenti da parte della Procura di Cosenza.