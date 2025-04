Ricerca, il Ministero finanzia 15 contratti per le università della Calabria

- Advertisement -

CATANZARO – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha finanziato 15 posizioni destinate alle università della Calabria per l’assunzione, con contratto di ricerca, di giovani ricercatori con un finanziamento totale di oltre un milione e 400 mila euro. Nello specifico, in base alle singole richieste, l’università “Magna Grecia” di Catanzaro riceverà 536.000 euro, l’università “Mediterranea” di Reggio Calabria 395.471 euro e l'”Università della Calabria” di Arcavacata di Rende 473.866 euro, tutte per cinque contratti.

“Il decreto, firmato lo scorso febbraio dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – è detto in un comunicato del ministero – s’inserisce nel quadro dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 4 ‘Istruzione e Ricerca’ – Componente 2 ‘Dalla ricerca all’impresa’, Investimento 1.2 ‘Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori’. Università ed enti di ricerca potranno assumere, tramite selezione, giovani ricercatori di qualunque nazionalità che abbiano concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo di almeno tre mesi di formazione e ricerca all’estero. Lo stanziamento totale, da parte del Mur, ammonta a 37,5 milioni di euro grazie ai quali è stato possibile assegnare 369 posizioni contrattuali. Sono 98, tra Università ed Enti di Ricerca, le istituzioni che potranno assumere ricercatori internazionali post-dottorato”.