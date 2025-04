Scoperti 40 chili di cocaina nel pianale di un furgone, arrestato. Per evitare il controllo è finito contro un muretto

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Gioiosa Ionica, nella Locride, dagli agenti dell Volanti di Siderno con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Aveva nascosto nel pianale di carico di un furgone di cui era alla guida quasi 40 chili di cocaina.

I poliziotti, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno notato il mezzo e lo hanno fermato. Il conducente, risultato privo di documenti, è stato invitato a per ulteriori accertamenti in Commissariato. Successivamente, probabilmente allo scopo di evitare la procedura di controllo, l’uomo alla guida è andato a sbattere con il furgone contro il muretto di una rotonda stradale su via dello Sport a Siderno.

Il veicolo è stato perquisito e ciò ha consentito di individuare una feritoia nascosta dietro il parafango che presentava l’accesso ad uno scomparto, creato artigianalmente sotto il pianale, all’interno del quale erano nascosti 17 panetti di cocaina. Per il completo recupero è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare la copertura di metallo del sottofondo, riuscendo ad aprirlo nella sua interezza.

La sostanza stupefacente è stata recuperata solo grazie all’ausilio dei vigili del fuoco che hanno tagliato il metallo del sottofondo. Il valore della droga sequestrata è stato stimato in circa 3 milioni di euro. Il trentaduenne è stato portato in carcere.