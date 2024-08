Filippo Caccamo, l’insegnante che impazza sui social ed in teatro

SOVERATO (CZ) – Dalle aule scolastiche al teatro, ma questo non è solo il percorso di Filippo Caccamo, ma anche del pubblico di Soverato. Erano in tanti, infatti, gli insegnanti presenti ad uno spettacolo che verte sul mondo della scuola.

Fra paradossi, scene reali e prese in giro sono stati in tanti probabilmente a ridere di se stessi e di qualche collega in una serata in cui Caccamo ha continuamente interagito con il pubblico. Tanti applausi, dunque, per Le Filippiche, andato in scena nell’ambito della stagione Primo Atto organizzata dall’Associazione culturale Novecento e che ha dimostrato il perché l’attore ha circa un milione di follower sui social.

Il difficile è trasformare i like ed i cuoricini in persone che poi vanno al teatro – confessa Caccamo – che in realtà è riuscito in questa impresa.

Applauditissimo da un pubblico di ogni età, scolastico e non, Caccamo, originario di Reggio Calabria, promette di tornare presto in Calabria. Anzi c’è già un appuntamento al teatro Garden di Rende in autunno.

Primo Atto, intanto, continua a Soverato con altri due spettacoli di grande livello: sabato prossimo, alle ore 22, sarà la volta di Biagio Izzo con Esseosse, poi il 23 agosto una serata per i bambini con Lucilla.