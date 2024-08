Dolore e lacrime per Simone, il 23enne morto a Falerna: “lasci un vuoto straziante”

LAMEZIA TERME – E’ il giorno del dolore e delle lacrime oggi per Lamezia Terme dopo la perdita di Simone Nicotera, giovane di 23 anni morto ieri dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nel bar di un lido a Falerna Marina. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sui social per esprimere tutto il rammarico per una perdita troppo prematura.

Simone, originario di Lamezia Terme, era un nuotatore e preparatore atletico. “Non ci sono davvero parole, Simone. Grazie per tutto quello che hai fatto con e per noi, lasci un vuoto straziante. Che la terra ti sia lieve!”, scrive Arvalia Nuoto Lamezia – Piscina Comunale, la società per cui Simone lavorava allenando i tanti piccoli allievi.

“Lamezia Terme intera piange la perdita terrena di un suo stupendo figlio. Assurdo e tremendo, siamo davvero affranti. Simone, bello, bellissimo dentro e fuori sei e lo sarai anche lassù. In Paradiso ci deve essere sicuramente una piscina dove tu continuerai a nuotare e ad insegnare l’amore per lo sport ai più piccoli ed anche agli Angeli. Dovreste essere voi figli ad accompagnarci nel nostro ultimo viaggio su questa terra e mai dovrebbe avvenire il contrario”, scrive Giancarlo Nicotera.

Anche il deputato leghista Domenico Furgiuele esprime “grande tristezza” dopo aver “appreso della prematura scomparsa di Simone Nicotera. Come allenatore appassionato e dedito, Simone ha toccato profondamente le vite dei suoi piccoli nuotatori e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di dolore incolmabile, la comunità di Lamezia Terme si unisce nel cordoglio e nel sostegno alla sua famiglia. Le mie più sentite condoglianze vanno a tutti i suoi cari. Possa Simone riposare in pace”.